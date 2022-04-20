ميقاتي يترأس جلسة مجلس الوزراء اللبناني غدا بجدول أعمال من 21 بندا

يعقد مجلس الوزراء اللبناني برئاسة نجيب ميقاتي، جلسة عادية في العاشرة من صباح غد الخميس بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية وعلى جدول أعماله 21 بندا.

ويتضمن جدول الأعمال عرض تطورات تأمين شراء القمح لسد احتياجات لبنان الذي يستورد قرابة 60% من احتياجاته من أوكرانيا، وذلك بالإضافة إلى نظر مشروع استراتيجية التحول الرقمي بلبنان.

ويناقش المجلس أيضا طلبا من وزارة الزراعة اللبنانية على قرار الوزير بإخضاع عملية تصدير الليمون إلى إذن مسبق.

وكان مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة يوم الخميس الماضي قد استعرض الاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي ومشروع قانون السرية المصرفية حيث طلب من الوزراء تقديم اقتراحاتهم حول الاتفاق بعد أسبوع، ليعاد طرح الموضوع مجددا على طاولة مجلس الوزراء في اجتماعه غدا الخميس.