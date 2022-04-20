تغريم أستاذ جامعي في ألمانيا لاحتلاله شجرة في حرم جامعته

قضت محكمة ألمانية في مدينة رافينسبرج بتغريم أستاذ جامعي بمبلغ 4000 يورو أمس الثلاثاء لاحتلاله شجرة في حرم جامعته (رافنسبورج-فاينجارتن) مع نشطاء حماية المناخ.

ولم يتفق القضاة مع البروفيسور فولفجانج إرتل، على أن احتلال الشجرة ووضع لافتة على مبنى الجامعة يشكلان عملا للدفاع عن النفس ضد المشكلات التي كان إرتل يحاول لفت الانتباه إليها.

وفي المقابل، رأت المحكمة أنه كان بإمكان إرتل الإخطار بالتجمهر على نحو سليم لدى سلطات الجامعة للوصول إلى هدفه المتمثل في زيادة الوعي.

وبالمشاركة مع نشطاء حماية المناخ، طالب إرتل بالتحكم في التدفئة في قاعات المحاضرات بالجامعة بذكاء بدلاً من تركها تعمل بشكل دائم.

ووجدت المحكمة إرتل مخالفا لقوانين التجمهر الألمانية. ومع ذلك، لم يكن نشاط إرتل غير مثمر، حيث أعلنت وزارة العلوم في ولاية بادن- فورتمبرج أنها ستنظر في إمكانية تحسين كفاءة الطاقة في الجامعة، وأنها ستكون واحدة من تسع جامعات في الولاية سوف تعين مديرا لمواجهة تغير المناخ.

علاوة على ذلك، أعلنت الجامعة أنها قامت بالفعل بتركيب نظام تدفئة ذكي في أحد المباني.