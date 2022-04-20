 الفيروسات التنفسية بالتعليم العالي: كورونا لم يختفِ ومستمر في التحور - بوابة الشروق
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الفيروسات التنفسية بالتعليم العالي: كورونا لم يختفِ ومستمر في التحور

عمر فارس
نشر في: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 11:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 11:36 ص

قال الدكتور محمد عبدالحميد شلبى، أستاذ الفيروسات بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، عضو لجنة الفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالى، إن فيروس كورونا موجود ولم يختفِ ومستمر فى التحور، مضيفا: لا أحد يمكنه أن يفتى بأن الفيروس قد انتهى.
وأوضح شلبى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه يصعب التنبأ بمواعيد أو أوقات انتهاء الفيروس أو اختفاؤه نظرا ظهور متحورات جديدة آخرها متحور «ex» وهو متحور ناتج عن متحور دلتا ومتحور أوميكرون، بالإضافة إلى طبيعية كورونا أنه من الفيروسات المتحورة وبالتالى لا يمكن الجزم باختفائه.
ولفت إلى أن إصابات الأفراد بفيروس كورونا ما زالت موجودة فى الدول الأوروبية وما زالت دول كألمانيا تسجل إصابات جديدة، مشيرا إلى أن الإصابات ليس بالحدة السابقة وأنها طفيفة.
وشدد على أهمية استمرار الإجراءات الاحترازية والحذر من فيروس كورونا وعدم التهاون فى الالتزام بالماسك على الفم واستخدام المطهرات والالتزام بالتباعد الاجتماعى.


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