أوكرانيا: ممر إنساني لإجلاء النساء والأطفال وكبار السن من ماريوبول اليوم

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أعلنت السلطات في أوكرانيا أنه تمت الموافقة على فتح ممر إنساني لإجلاء النساء والأطفال وكبار السن من مدينة ماريوبول المحاصرة.

ونقلت وكالة "يوكرينفورم" عن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك القول، عبر موقع تليجرام: "تمت الموافقة على فتح ممر إنساني من ماريوبول في 20 أبريل".

وأضافت: "بالنظر إلى الكارثة الإنسانية في ماريوبول، فإننا نركز جهودنا اليوم في هذا الاتجاه، وقد اتفقنا مبدئيا على فتح ممر إنساني للنساء والأطفال وكبار السن".

وأعلنت فيريشوك مسار قافلة الإجلاء، موضحة أنه نظرا لصعوبة الوضع الأمني فقد تحدث تغييرات على خط سيرها.

جدير بالذكر أنه جرت الموافقة خلال الأيام الثلاثة الماضية على فتح ممرات إنسانية إلا أنها لم تنجح بسبب استمرار العمليات العسكرية.