قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر تشهد خلال الأيام الحالية أقل معدلات في نسب الإصابة المجتمعية، والاحتياج لدخول المستشفيات، ونسب الإشغال في الأسرة الداخلية والرعاية المركزة، والاحتياج لأجهزة التنفس الصناعي، بالإضافة إلى تسجيل أقل معدلات وفيات منذ بدء الجائحة.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن أهم أسباب التراجع في حالات كورونا، يكمن في ارتفاع معدلات التطعيم في الفئات المستهدفة، مشيرًا إلى الوصول إلى 70% تقريبًا من الفئات المستهدفة فوق سن 18 عامًا، وحوالي 64% فوق 12 عامًا.

وأكد أن ما قامت به الدولة المصرية من توفير العقارات التي تمت إجازتها في التعامل مع الإصابات خلال المراحل الأولى من كورونا، أدى إلى ارتفاع معدلات الشفاء، وفي نفس الوقت انخفاض معدلات الاحتياج لدخول المستشفيات والوفيات.

وذكر أن الدولة تسير بشكل جيد فيما يخص الوضع الوبائي، إذ يتم دراسة الوضع بشكل يومي، مضيفًا أنه من الوارد أن يكون هناك متحورات أخرى لفيروس كورونا، طالما لم تتساوى الدول في نسب التلقيح: «لن يكون أحد آمنا حتى يكون كل أحد آمن من خلال العدالة في توزيع اللقاحات»، بحسب تعبيره.