قال الكاتب والمفكر الدكتور مصطفى الفقي، إن الكاتب أنيس منصور كان عدميًّا ولا يرى أن هناك شيئًا مجديًّا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن منصور كان يرى أن كل شيء لا فائدة منه، موضحًا أن فلسفته ارتبطت بالوجودية في مرحلة معينة.

وتحدّث عن الكاتب أحمد بهاء الدين، إذ وصفه بأنه كان ماكينة رصينة للفكر وصعد بمستوى اللغة إلى الدرجة العلمية التي تُقدّر الأمور كما يجب أن تكون.

وتابع: «لغته كانت سردية، لم يُعنى باللفظ وغزالته على حساب الفكرة ومضمونها».