سلاح الجو الألماني يجلب المزيد من مصابي الحرب الأوكرانيين إلى ألمانيا

يعتزم الجيش الألماني جلب المزيد من مصابي الحرب الأوكرانيين إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

وأقلعت اليوم الأربعاء طائرة إجلاء من مدينة كولونيا الألمانية إلى مطار مدينة جيشوف البولندية، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وفي بداية الأسبوع الماضي، تم نقل أطفال وبالغين أوكرانيين مصابين بإصابات خطيرة من بولندا على متن طائرة متخصصة من طراز (إيه 310 ميد إيفاك) من أجل تقديم رعاية طبية أفضل في ألمانيا.

ويوجد على متن الطائرة التابعة لسلاح الجو الألماني وحدة للعناية المركزة.

وسيُجرى علاج المصابين جوا على يد جنود وكان يُجرى في الماضي نقل جنود أوكرانيين مصابين إلى ألمانيا.

ومدينة جيشوف البولندية، التي تقع على بعد نحو 90 كيلومترا من الحدود الأوكرانية، محور مهم في دعم أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي.