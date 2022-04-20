مجلس الوزراء القطري: اقتحام الاحتلال الإسرائيلي الأقصى استهتار بقرارات الشرعية الدولية

ترأس رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس، ظهر اليوم الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، مساء الأربعاء، جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر واستنكارها لانتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلي حرمة المسجد الأقصى المبارك، واستباحة المستوطنين لساحاته تحت الحماية العسكرية، والاعتداء على المصلين الفلسطينيين، ومنعهم من أداء شعائرهم في هذا الشهر الفضيل.

وأشار المجلس إلى أن «الأمر تصعيد خطير للاعتداءات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس، وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستفزاز متعمد لمشاعر ملايين المسلمين، واستهتار بالقوانين والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، واستخفاف بردود الفعل العربية والإسلامية، تجاه الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة والمنافية لأبسط قواعد حقوق الإنسان».

وأكد المجلس أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي حاليا في المسجد الأقصى المبارك، ومدينة القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، من قتل وقمع وترويع وتهويد وتوسيع للاستيطان، يتطلب أكثر من أي وقت مضى تحركا عربيا واسلاميا، وتدخلا دوليا عاجلا وحازما؛ لإرغام إسرائيل على وقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني، وإلزامها باحترام الوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، وضرورة تنفيذها لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والإقرار بحل الدولتين من أجل تحقيق السلام العادل والدائم والشامل.

وأعرب المجلس عن وقوف دولة قطر مع الشعب الفلسطيني في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها، مجددا تأكيد موقف الدولة الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أرض وطنه وعاصمتها القدس الشرقية.