ندوة بـ «طب أسنان طنطا» عن مصر واستراتيجيتها الخارجية والدولية

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نظم قطاع شئون خدمة المجتمع بكلية طب الأسنان بجامعة طنطا، ندوة تثقيفية بعنوان «مصر واستراتيجيتها الخارجية والدولية»، وذلك في إطار إحتفالات جامعة طنطا بيوبيلها الذهبى برعاية كريمة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان، والدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور حاتم أمين عميد الكلية، وسمير مهنا وكيل وزارة الإعلام لوسط وشرق الدلتا، حاضر فيها الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية، وأدارتها عزة سرور مدير عام إعلام وسط الدلتا.

افتتحت الندوة بترحيب الدكتور حاتم أمين عميد الكلية، والدكتور محمد مأمون الشيخ، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالحضور وضيوف الكلية وقدم الشكر للهيئة العامة للاستعلامات ومركز النيل للإعلام لأهمية هذه الندوات فى نشر الوعى بين الطلاب والعاملين بعلاقة مصر بالدول المجاورة دولياً وإقليمياً.

وأكد الدكتور حمدى شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على حرص القيادة السياسية الحكيمة على دعم الشباب باعتباره قاطرة التنمية فى أى مجتمع وتمكينه سياسياً والارتقاء بمستواه الفكرى والثقافى من خلال عقد المؤتمرات والمنتديات.

من جانبه أدار الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية حوار مفتوح مع الحضور والإجابة على الأسئلة المطروحة من جانبهم ألقى الضوء خلالها حول علاقة مصر بدول الجوار الدولية والإقليمة ومدى حكمة القيادة السياسية فى التعامل مع الملفات السياسية الخارجية والدولية.

شارك فى الندوة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين وهيئة التمريض والطلاب وأطباء الامتياز.