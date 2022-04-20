روما تعتزم إقامة مصنع لحرق القمامة بحلول عام 2025



يعتزم عمدة روما إقامة مصنع لحرق القمامة بحلول عام 2025 لحل مشكلة القمامة في العاصمة الإيطالية، والقائمة منذ فترة طويلة.



وقال العمدة روبرتو جوالتيري، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأربعاء، إن المصنع سيوفر الحرارة والطاقة وسيساعد في اقتراب المدينة من هدف عدم الاحتياج لمواقع للتخلص من النفايات.



وتقوم روما بتفريغ نحو 1200 طن من النفايات في مواقع التخلص منها، بصفة يومية.



وقال جوالتيري إن من الممكن أن يكون المصنع جاهزا بحلول عام 2025 ،مضيفا "لقد حان الوقت لإنهاء المشكلة التي استمرت بالفعل لفترة طويلة للغاية". وتعاني روما من مشكلات كبيرة مرتبطة بالتخلص من القمامة منذ عدة سنوات.