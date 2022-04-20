محافظ البحيرة يوجه بفتح معارض لبيع الملابس والأحذية بأسعار مخفضة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين، بسرعة فتح معارض جديدة ضمن مبادرة "العيد فرحتنا"؛ لعرض وبيع مختلف أنواع الملابس والأحذية والمواد الغذائية بالأسعار التنافسية.

وقال آمنة إن تلك المعارض ستعمل جنبا إلى جنب معارض "أهلا رمضان" التي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية بكافة مدن ومراكز المحافظة؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية، والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.



جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد اليوم بقاعة الاجتماعات بمجمع دمنهور الثقافي، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية.