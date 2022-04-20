تقرير: الشرطة الإسرائيلية ستمنع غير المسلمين من دخول الحرم القدسي والمسجد الأقصى حتى نهاية رمضان

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الشرطة الإسرائيلية ستمنع غير المسلمين من زيارة الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى بدءا من بعد غد الجمعة حتى نهاية شهر رمضان في 2 مايو.

وقالت الصحيفة إنه تم تسريب الخطة إلى عدد من وسائل الإعلام العبرية مساء الثلاثاء، مما أثار غضبا فوريا من المشرعين اليمينيين والخبراء، الذين انتقدوا الحكومة بسبب ما أسموه "الرضوخ للإرهاب" بعد أيام من الاشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في الحرم القدسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن سياسة منع غير المسلمين من زيارة الحرم القدسي خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان مطبقة منذ سنوات.