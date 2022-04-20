أكّد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لا بدّ من حوار اقتصادي واجتماعي لا كغيره من الحوارات السابقة، وأنه لا مجال لأن يشارك فيه من يدعون إنقاذ الوطن بعد أن أفرغوا خزائنه أو ارتهنوا أنفسهم للخارج.

وقال الرئيس التونسي - خلال لقائه اليوم مع عبد الرحمان الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقصر قرطاج - إنه لا يمكن معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية بنفس الطرق السابقة التي أثبت التاريخ فشلها، بل يجب حلّها بناء على الإرادة الشعبية.

وناقش الرئيس التونسي، خلال اللقاء، عددا من القضايا والموضوعات خاصة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي والاجتماعي.