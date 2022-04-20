 انتصار: محمد نجم مؤسسة نجاح لا يمكن أن تتكرر.. وهو عارف إن الناس بتحبه - بوابة الشروق
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انتصار: محمد نجم مؤسسة نجاح لا يمكن أن تتكرر.. وهو عارف إن الناس بتحبه

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 10:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 10:07 م


أشادت الفنانة انتصار، بالدكتور أسرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قائلة إنه أصبح يعيش حياة الآخرين من الوسط الفني.

وأضافت، في لقاء ببرنامج «العرافة»، الذي تقدمه بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الأربعاء: «لو بصينا في دماغه هنلاقي مشاكل 30 ألف واحد جوا وبرا البيت، ولو سيبناه يقعد يتكلم ممكن يخلص بعد سنة».

وعلقت الفنانة انتصار، على صورة الفنان محمد نجم، قائلة: «مؤسسة نجاح لا يمكن أن تتكرر، هو عارف إن الناس بتحبه وبتجري وراه».

ولفتت إلى أنها عملت معه في آخر مسرحية قدمها في مرسى مطروح، معقبة: «نجاح منقطع النظير.. كان يقعد برا المسرح عشان يسمع تصفيق وضحك الجمهور على الإفيه».

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