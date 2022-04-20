تعتزم سلطات مدينة ميونخ الألمانية الأسبوع المقبل البت في إمكانية إقامة مهرجان "أكتوبر فيست"، أكبر مهرجان شعبي في العالم، وذلك بعد توقفه لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.

وقالت متحدثة باسم عمدة المدينة ديتر رايتر اليوم الأربعاء إنه ليس هناك موعد محدد بعد لصدور القرار.

وأضافت أنه في حال صدر قرار بالموافقة، فإن من الممكن معاودة إقامة المهرجان مرة أخرى في ساحة "تيريزنفيزه" في السابع عشر من سبتمبر المقبل على أن يستمر حتى الثالث من أكتوبر المقبل.

كان المهرجان الذي يمتد تاريخه على مدار أكثر من 200 عام، قد أُلْغي في العامين الماضيين بسبب الجائحة، ولم يتوقف المهرجان لفترة أطول من ذلك سوى في فترات الحروب.

وكان عدد زوار المهرجان الشعبي الأكبر في العالم قد وصل إلى ستة ملايين شخص قبل جائحة كورونا.

ولم يكن من المتصور إقامة المهرجان بحشوده الكثيفة التي يغلب على حالة مزاجية مرتبطة بتناول الجعة في أوقات الجائحة التي شهدت امتلاء لأقسام الرعاية المركزة.

كان رئيس المهرجان كليمنس باومجرتنر أعلن مؤخرا عن تفاؤله بإمكانية إقامة المهرجان هذا العام وقال اليوم: " أنا أكثر تفاؤلا من أي وقت مضى".

يشار إلى أن كل قيود كورونا تم إلغاؤها في الوقت الراهن في ولاية بافاريا (عاصمتها ميونخ) حتى بالنسبة للمهرجانات الشعبية، غير أن كل بلدية تختص بالبت في إقامة المهرجانات الشعبية من عدمه كما تختص بالبت في كيفية إقامتها، وبالتالي فإن الكرة الآن في يد سلطات مدينة ميونخ.