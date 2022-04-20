إعلام عبري: شركات طيران إماراتية تلغي مشاركتها في عرض جوي بذكرى استقلال إسرائيل

أكد اتحاد الطيارين الإسرائيليين (ISRALPA)، أن شركتا الاتحاد للطيران (الناقل الوطني لدولة الإمارات) و«ويز إير أبو ظبي»، قررتا إلغاء مشاركتهما في عرض جوي إسرائيلي مقرر في 5 مايو المقبل، بمناسبة ذكرى استقلال إسرائيل.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أضاف الاتحاد أن «تراجع الشركتين عن المشاركة في العرض الجوي، يأتي على خلفية التوترات الأخيرة في مدينة القدس والمسجد الأقصى».

وكانت بعض المواقع العبرية، قد أعلنت أن طائرات من دولة الامارات العربية، ستشارك لأول مرة في عرض جوي احتفالي لطائرات مدنية، في يوم استقلال إسرائيل.

ومن جانبها، أفادت القناة «12» الإسرائيلية: «إن شركة الطيران الإماراتية التي أعلنت سابقا أنها ستشارك لأول مرة في احتفالات إسرائيل بذكرى الاستقلال، قررت إلغاء مشاركتها، وذلك بعد الإعلان عن استدعاء السفير الإسرائيلي لمحادثة في وزارة الخارجية الإماراتية على خلفية أحداث المسجد الأقصى».

هذا وقد استدعت وزارة الخارجية الإماراتية أمس الثلاثاء، السفير الإسرائيلي في الامارات أمير حايك، للاحتجاج على الأحداث التي تشهدها مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وبحسب وكالة الأنباء الاماراتية «وام» فإن وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت ابراهيم الهاشمي استدعت، السفير الإسرائيلي في الامارات أمير حايك، وأبلغته احتجاج الدولة واستنكارها الشديدين على الأحداث التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى.