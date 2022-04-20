موكب وزيرة الخارجية الألمانية يتعرض لحادث سير في ليتوانيا

تعرض موكب وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيبروك، لحادث سير في ليتوانيا خلال انتقاله من المطار إلى وسط العاصمة ريجا اليوم الأربعاء.

وأصاب الحادث حافلتين مخصصتين للصحفيين في الموكب. وذكرت مصادر من الوفد أن الحادث لم يسفر عن إصابات، إلا أن إحدى الحافلتين تضررت لدرجة أنها لم تستطع مواصلة السير.

وكان الموكب قد توقف بسبب الزحام المروري، ما أدى إلى اصطدام حافلة الصحفيين الأولى بسيارة تابعة للموكب. كما لم تتمكن الحافلة الثانية من التوقف في الوقت المناسب واصطدمت بالأولى. ولم تتضرر سيارة الوزيرة من الحادث.