 العراق يتعاقد مع عدد من الشركات للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية جنوبي البلاد - بوابة الشروق
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العراق يتعاقد مع عدد من الشركات للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية جنوبي البلاد

بغداد (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 10:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 10:05 ص

 

كشف مسؤول نفطي عراقي أن بلاده وقعت عقودا مع شركات أمريكية وصينية وروسية وأذرية للتنقيب عن الغاز والنفط الخام في المياه الإقليمية جنوبي البلاد.

وقال باسم عبد الكريم المدير العام لشركة حفر الآبار النفطية بوزارة النفط، في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية نشرته اليوم الأربعاء، إن شركة الحفر العراقية وقعت عقودا مع شركات هاليبرتون ووذرفورد وشلمبرجير الأمريكية وشركة بوهاي الصينية وشركات أخرى روسية وأذربيجانية في إطار خطة الوزارة للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية العراقية في الخليج.

وأضاف أن الحقول النفطية والغازية في المنطقة المغمورة وسواحل الفاو البحرية أصبحت تمثل برنامجا مستهدفا في خطة وزارة النفط لإنتاح الغاز والنفط الخام.

وأوضح أن هذه العقود والاتفاقيات مع هذه الشركات العالمية ستدعم خطة إنشاء أبراج الحفر الغاطسة أو المغمورة بعمليات الحفر البحري، فضلا عن تدريب وتأهيل العاملين في الشركة وفق آخر المستجدات والتقنيات والخبرات في مجال الحفر المتنوع.


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