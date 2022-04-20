قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إنه عرف الكاتب محمد حسنين هيكل لأول مرة في جريدة الأهرام، ليقدمه الدكتور أسامة الباز له، ومنذ ذلك الوقت تواترت اللقاءات والأحاديث حتى أصبح واحدًا من مريديه إلى حد كبير.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر 2»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الكاتب محمد حسنين هيكل «كان رجلا شديد الذكاء والفطنة، لماح، يستطيع أن يربط الأمور ببعضها بشكل ذكي، ويقدر على تضفير المسائل مع بعضها»، متابعًا عن هيكل: «ظاهرة تستحق الاهتمام للغاية».

وذكر أن «هيكل» كان سياسيًا روائيًا فيقدم المقال كأنه رواية، معقبًا: «أن جيل تربى على مدرسة حسنين هيكل في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، كنا نرى فيه نموذجا لما يمكن أن نعرفه، لأنه كان هناك حجم كبير جدا للمعلومات على مستوى الدولة وطبيعتها».

وتابع: «كان هو المتنفس الوحيد الذي نقرأ له بصراحة فنستشعر المؤشرات لما هو قادم، ومن هنا جاءت قيمة هيكل بالنسبة لي ولجيل، فضلا عن أنه شخص مجامل للغاية على المستوى الإنساني».

وحول الانتقادات التي كان يواجهها هيكل، ذكر أن كل شخصية جدلية لا بد أن ينقسم حولها الجميع، فمن الناس من يرونه نموذجًا متفردًا للكاتب السياسي والمفكر المرموق والصحفي «الجورنالجي» وهي صفة كان يعتز بها تمامًا، وهناك من يرونه غير ذلك على الإطلاق.