يحوز شهر رمضان الكريم بعاداته وتقاليده، مكانة راسخة في الذاكرة الإبداعية لكبار الروائيين العرب، حيث سردوا من خلال أعمالهم أبرز طقوس المصريين في رمضان، وكيف يستقبلونه ويحييون الشعائر الدينية خلاله، حيث تحتل الروحانيات والشعائر الدينية مكانة خاصة في وجدانهم.

تناولت الروايات العربية على مر العصور الحياة الاجتماعية والتفاصيل اليومية للمصريين فى رمضان، ويعد الأديب العالمي نجيب محفوظ من أبرز من عبروا عن عادات المصريين واحتفالاتهم بالشهر الكريم خلال رواياته.

في "الثلاثية" اعتمد نجيب محفوظ على نصوص تناولت عادات المنتمين إلى الطبقة الثرية الأرستقراطية حيث الاحتفال الشكلي بشهر رمضان دون الالتزام بتقاليده ولا عباداته.

نجح محفوظ أن يعكس في رواية «خان الخليلى» الحياة الاجتماعية الشعبية، وحرص على نقل كافة التفاصيل المصاحبة للشهر الفضيل، وعادات الأسر المصرية والاستعداد له والرغبة القوية لدى سيدات الأسر المختلفة في تأمين مستلزمات البيت خلال هذا الشهر.

شكلت نصوص نجيب محفوظ مرآة عاكسة شديدة الدقة لما اعتاد المصريون أن يفعلوه في رمضان بشكل تفصيلي مبهر حيث أورد في الرواية: «وجاء مساء الرؤية، وانتظر الناس بعد الغروب يتساءلون، وعند العشى أضاءت مئذنة الحسين إيذانا بشهود الرؤية.. وازينت المئذنة بعقود المصابيح مرسلة على العالمين ضياء لألاء، فطاف بالحى وما حوله جماعات مطبلة هاتفة: صيام صيام كما أمر قاضى الإسلام. فقابلها الغلمان بالهتاف والبنات بالزغاريد، وشاع السرور فى الحى كأنما حمله الهواء السارى».

تناول محفوظ زاوية محببة إلى النشء في رمضان في عمله المميز «المرايا»، والذي تطرق فيه إلى عادات الأطفال فى اللعب فى رمضان، وما كانوا يقومون به من أشكال المسامرة واللهو احتفالا بالأجواء المبهجة للشهر الكريم.

حيث أورد نجيب: «وكانت ليالى رمضان فرصة هنية للصغار من الجنسين، يجتمعون فى الشارع بلا اختلاط، ويتراءون على ضوء الفوانيس وهم يلوحون بها فى أيديهم، وكنا نترنم بأناشيد رمضان ونتبادل مشاعر الحب وهو كامن فى براعمه المغلقة».