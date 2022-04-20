ما الذي سيتغير في قانون مكافحة غسل الأموال؟ مراجعة تشريعية بعد إعلان تعديلات الحكومة

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات -وفقا لبيان مجلس الوزراء اليوم- على أن تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من القانون.

تشكيل مجلس أمناء الوحدة:

عند صدور قانون مكافحة غسل الأموال عام 2002 لم يكن ينص على إنشاء مجلس أمناء للوحدة، بل نص فقط على إنشائها كوحدة مستقلة ذات طابع خاص بالبنك المركزي تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها للمكافحة وفقا للقانون، على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا تاليا بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها وبنظام العمل والعاملين فيها، دون تقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة.

وفي نفس العام 2002 أصدر الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك قرارا جمهوريا بأن يُشكل للوحدة مجلس أمناء يضم 5 أعضاء، برئاسة مساعد وزير العدل يختاره الوزير، وفي عام 2009 أصدر مبارك قرارا جمهوريا آخر بتعديل تشكيل الوحدة بأن يرأسه "أحد رجال القضاء بدرجة نائب رئيس محكمة النقض أو ما يعادلها يختاره وزير العدل، وعضوية كل من: نائب لمحافظ البنك المركزي، وممثل للنيابة العامة، ونائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون المالية والمصرفية يختاره رئيس الوزراء، وخبير في الشئون القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يختاره أيضا رئيس الوزراء، والمدير التنفيذي للوحدة.

على أن تصدر قرارات تشكيل مجلس الأمناء من رئيس الوزراء، وهو ما كان يحدث على مدار السنوات السابقة.

كما تم تعديل مدة عضوية مجلس الأمناء بموجب القرار الجمهوري 286 لسنة 2019 لتصبح سنتين قابلة للتجديد مدة أو مدد أخرى مماثلة، بقرار رئيس الوزراء.

وفقا للتعديلات الجديدة سيتغير هذا الأمر بحيث يصدر قرار تشكيل مجلس الأمناء من رئيس الجمهورية –إلا إذا فوض في ذلك رئيس الوزراء بالطبع- كما سيصبح تشكيل مجلس الأمناء محددا بالقانون، بأن يرأسه "أحد الخبرات القضائية" بمعنى جواز تعيين قاض سابق في هذا المنصب، بشرط ألا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو الاستئناف.

أما العضوية فستشمل: النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، وستلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويذكر في هذا الصدد أن التشكيل الحالي لمجلس الأمناء منذ سبتمبر 2020 يضم المستشار أحمد سعيد حسين خليل، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسا، وبعضوية كل من: نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، والمستشار جورج صليب ممثلا للنيابة العامة، والمستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وهشام عكاشة ممثلا لاتحاد بنوك مصر، وأحمد كجوك نائب وزير المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء بصفته خبيرا في شئون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأخيرا المدير التنفيذي للوحدة.

إثبات المصدر غير المشروع:

تمنح التعديلات للوحدة سلطات أوسع لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بغض النظر عن صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية بحكم نهائي أو بات من عدمه.

ويذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر العام الماضي القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، والذي استهدف تعقّب مصادر التمويل للأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، وبينها «النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أوالتجارية أيا كانت قيمتها أونوعها»، وكذلك الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.

كما شملت التعديلات تشديد العقوبات، بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون، ويحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، أو بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول حال تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها للغير حسن النية.