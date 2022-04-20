رد شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز الحالي والأهلي السابق، على ما يتردد بشأن تحريضه لـ رمضان صبحي، من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء.

وقال إكرامي في حديثه التلفزيوني، في الساعات الأولى من صباح اليوم: «رمضان صغير السن، ولكن لديه عقلية كبيرة، يدرك كل قراراته جيدا، ولا يوجد شخص أجبره على الرحيل عن الأهلي لكي يأخذ هذا القرار».

وأضاف: «أنا أول شخص كان يعارض عودة رمضان صبحي من أوروبا من الأساس، وأنا مؤيد لخروج أي لاعب للاحتراف وفي أي وقت».

وأتم: «رمضان صبحي لديه أسباب لكي يخرج من الأهلي وهو من يقول هذه الأسباب، وليس أنا».