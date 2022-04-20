الشروق تصدر الطبعة الرابعة من رواية «فرج» لرضوى عاشور

أصدرت دار الشروق حديثا الطبعة الرابعة من رواية "فرج" للكاتبة الروائية والقاصة الراحلة رضوى عاشور، وتعد من أشهر رواياتها حيث تصدرت قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في مصر وفي العالم العربي.

وكانت هذه الرواية هي أحد أكبر أسباب شهرة الكتابة رضوى عاشور، حيث لاقت هذه الرواية شهرةً كبيرة، فقد اشتهرت في الأوساط الثقافية كما اشتهرت أيضًا في الأوساط العامية، فأغلب أعمال رضوى تتميز بجودتها بالنسبة للمثقف وببساطتها.

وتقدم رضوى عاشورفي سرد روائي جذاب سيرة ندى عبد القادر التي عاشت تجربة ثلاثة أجيال من المساجين؛ أبيها الأستاذ الجامعي، ثم هي شخصيًا، ثم أخيها الذي لا يتجاوز عمر ابنها المفترض، كما تعيد قراءة الستين عامًا الأخيرة بحروبها التي لم تكن أولاها في 1956 ولا آخرها في 2006، مازجة كل هذا - وبعمق - مع مقولات وحكايات مثقفين مصريين وفرنسيين قاوموا هزائمهم، وآخرين قتلتهم الهزائم ذاتها.

رضوى عاشور؛ قاصة وروائية وناقدة أدبية وأستاذة جامعية مصرية، وهي زوجة الأديب الفلسطيني مريد البرغوثي، ووالدة الشاعر تميم البرغوثي، وقد حصدت العديد من الجوائز العربية والعالمية تكريمًا لها على كتاباتها المميزة والفريدة.

تميز مشروعها الأدبي، في شقه الإبداعي، بتيمات التحرر الوطني والإنساني، إضافة للرواية التاريخية، وتراوحت أعمالها النقدية، المنشورة بالعربية والإنجليزية، بين الإنتاج النظري والأعمال المرتبطة بتجارب أدبية معينة، تُرجمت بعض أعمالها الإبداعية إلى الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والإندونيسية.