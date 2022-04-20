سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، عن تألقه وفوز فريقه ضد مانشستر يونايتد برباعية دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء الثلاثاء ضمن منافسات البريميرليج.

وسجل صلاح ثنائية وعاد للتهديف مرة أخرى بعد غياب عن التسجيل لمدة 6 مباريات.

وقال ‏صلاح عبر سكاي سبورتس بعد المباراة: "الدفاع والوسط يجعل الأداء أسهل بالنسبة لنا. عندما ندافع بصورة جيدة ونخرج بشباك نظيفة على ملعبنا وخارجه نعلم بأنه يمكننا التسجيل، قدمنا مباراة كبيرة".

وواصل : "عندما سجلنا الهدف الأول على اليونايتد، أردنا تسجيل الثاني والثالث".

وأضاف: "العودة للتسجيل؟ لقد سجلت عدة أهداف لهذا الفريق لكن الأهم هو الفوز.. واليوم أضعت الهاتريك".

‏وأوضح: "لم أفكر ولم أقلق ابدًا بغيابي عن التسجيل، طالما نحقق الفوز فأنا سعيد جدًا".

‏وأكمل: "نحن نلعب لبعضنا البعض أنا وساديو وبوبي لوقت طويل جدًا والآن الجميع يساهم مع الفريق ونحقق الانتصارات وهذا أهم شيء".‏

واستطرد: "ساديو ماني يلعب بشكل مذهل بالوقت الراهن". ‏