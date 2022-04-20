طلال أبو غزالة: المشكلة فرصة لكي ينجح الإنسان ويتعلم كيف يثبت قدرته على النجاح

قال المفكر والخبير الاقتصادي الدكتور طلال أبو غزالة، إن «المعاناة بالنسبة له نعمة وحافز، وتحدٍ كي ينتصر عليه»، لافتا إلى أن «العديد من الناس يتألمون عندما يعانون يشعرون باليأس أو الإحباط، لكنه ليس كذلك».



وأضاف، خلال لقاء مع الإعلامي هشام عاصي، عبر فضائية «MBC مصر 2»، مساء الأربعاء، أنه «خاض حياة فشل فيها كثيرًا، فضلًا عن أن حياته كانت تجربة مكلفة»، متابعًا: «لكن لم أستسلم أو أيأس، ودائمًا أقول لأبنائي الطلاب في المدارس والجامعات والمجتمعات الشبابية، إنني فشلت 10 آلاف مرة، لكن لم أفشل ولا مرة في الـ10 آلاف».



وأشار إلى أنه تعلم كيف يحقق النجاح في كل مرة من المرات التي فشل فيها، لافتًا إلى أنه يرى بأن التحديات والمشكلات التي يواجهها في الحياة، بمثابة «فرصة».



وذكر أنه يهنئ زملائه في المكتب عندما يخبروه بتعرضهم لمشكلة خطيرة، متابعًا: «عندما يقول لي زملائي لدينا مشكلة خطيرة في الشغل، أقول: مبروك عظيم هذه خبرية حلوة، إذا ما عندك مشكلة ماذا تفعل؟ الحياة تصبح مملة، والمشكلة فرصة لكي ينجح الإنسان ويتعلم كيف يثبت قدرته على النجاح».



