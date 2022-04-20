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الحكومة توافق على التعاقد مع شركة مراقبة لخدمات النظافة بالقاهرة

محمد عنتر
نشر في: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 2:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 2:35 م

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على تعاقد وزارة التنمية المحلية، مع إحدى الشركات المتخصصة، لتقديم خدمات المراقبة والرصد والمتابعة لعمليات تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة ومرافق المعالجة، والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة بمناطق محافظة القاهرة (الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية) لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بها.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لبناء منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، وإدارة عقود التشغيل، وتطوير آلية المراقبة والرصد لرفع كفاءة المنظومة، وحرصا على وضع نظام جديد لمراقبة المنظومة الجديدة.

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