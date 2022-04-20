الصندوق السيادي السعودي يدرس شراء حصة في شركة نوسيرا لصناعة الهيدروجين

قالت مصادر مطلعة إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس شراء حصة في شركة صناعة الهيدروجين التابعة لمجموعة تايسنكروب الصناعية الألمانية العملاقة، في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى التحول لمصادر الطاقة الأقل تلويثا للبيئة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الصندوق، وهو صندوق الثروة السيادي للسعودية، مازال في المراحل الأولى لدراسة شراء حصة في شركة نوسيرا لإنتاج الهيدروجين، في الوقت الذي تستعد فيه تيسنكروب لطرح أسهم نوسيرا في البورصة، حيث تقدر قيمتها السوقية بنحو مليارات يورو (4ر5 مليار دولار). وتعتزم المجموعة الألمانية الاحتفاظ بحصة الأغلبية في نوسيرا بعد أي عملية طرح عام أولي لها.

وقالت المصادر إنه لا يوجد ما يضمن مضي صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الصفقة. وأكد متحدث باسم تيسنكروب تمسك الشركة بخطة الطرح العام الأولي لشركة نوسيرا، في حين رفض التعليق على موضوع الصندوق السعودي.