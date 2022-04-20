مجلس القيادة اليمني يؤكد حرصه على إنجاح الهدنة الأممية

أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن، اللواء الركن فرج سالمين، اليوم الأربعاء، حرص المجلس على إنجاح الهدنة الأممية التي انطلقت مطلع أبريل الجاري، والتي يراها الجميع فرصةً لإحلال سلام شامل وعادل، وما يقابلها من خروقات تقوم بها مليشيات الحوثي في عداء واضح لإفشال الهدنة الأممية وإغلاق أبواب السلام.

وناقش سالمين، وفقًا لما نقلته قناة "اليمن الإخبارية"، مع نائب رئيس مجلس النواب، وعضو هيئة التشاور والمصالحة محمد علي الشدادي، بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والخدمية والتنموية، وما تتطلبه المرحلة الجديدة من تكاتف للجهود وحشد الصفوف لتحقيق تطلعات وآمال الشعب في سبيل استكمال استعادة الدولة.

يذكر أن الحكومة اليمنية فوضت مجلس القيادة الرئاسي للتفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء اليمن، والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام.