نفت الفنانة دينا الشربيني، ما أثير من شائعات حول طردها الممثل حسن أبو الروس من مهرجان الجونة في نسخته الخامسة، مبدية تعجبها: «أنا مين عشان أطرد حد من مهرجان!».

وأضافت،في لقاء ببرنامج «حبر سري»، الذي تقدمه أسما إبراهيم عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأربعاء، أنها لا تعرف مصدر هذه الشائعات، نافية حدوث أي خلاف بينهما: «محصلش بينا أي مشكلة.. ده طيب أوي».

وردت على ما أثير حول أنها تشاجرت معه وقالت له «سيبني في حالي بقى يا أخي»، أكدت أنها لا تستطيع القيام بمثل هذا التصرف مع أي شخص حتى إذا كانت على خلاف معه، مضيفة أن زوجة حسن أبو الروس وشقيقتها أصدقاء مقربين لها.

وحول الانتقادات التي وجهت للفنان حسن أبو الروس بسبب ملابسه في مهرجان الجونة، ذكرت أنه لا يحق لشخص انتقاد أحد بسبب ملابسه، معقبة: «اللي ممكن أقبله إن حد ينتقدني على شغل.. أنا معملش كده، عمري ما أشوف حد وأقول إيه ده إزاي ماشي أو بيتكلم أو لابس كده».

وعن شائعة ارتباطها بالفنان حسن أبو الروس، قالت إن زوحته غادة والي صديقتها وتحبها للغاية، وهذه شائعة وصفتها بأنها مضحكة، موضحة أنها قدمت أغنية «فلتت مني» مع صديقها حسن لأنها أعجبت بالفكرة فقط.