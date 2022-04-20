دار الشروق تصدر الطبعة الثانية من «تأملات في عذوبة الكون» للكاتب أحمد بهجت

أصدرت دار الشروق الطبعة الثانية من كتاب "تأملات في عذوبة الكون" للكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت، أحد أشهر الأدباء المصريين، وكان له أكثر من 20 مؤلفا دينيا وأدبيا منها "أنبياء الله، والطريق إلى الله، بحار الحب عند الصوفية، مذكرات صائم، مذكرات زوج، أحسن القصص، وهدهد سليمان، قميص يوسف" وغيرها.

هناك تاريخ لم يكتبه أحدنا، هو 1/1/1.. أول يوم في أول شهر في أول عام خلقت فيه الدنيا.

كان هذا يوم زفاف التاريخ إلى الأرض، ويوم زفاف حواء إلى آدم.. يوم بداية الحياة البشرية.

وكان العرس مقصورًا على آدم وحواء، كان الشاهد الوحيد هو الله تبارك وتعالى، أما الملائكة فراحوا يتأملون -بدهشة البراءة- هذہ الخليقة الجديدة التي تعرف الحب رغم الرداء الترابي الذي ترتديه.

هذا هو الزواج الحقيقي الذي لم يحضرہ أحدنا، وليست له صورة عند أحدنا..

ماذا كتب آدم في دبلة الزواج؟ وماذا كتبت حواء في دبلتها؟ لماذا لم يكتب أحدهما هذا التاريخ 1/1/1؟».

بأسلوبه العذب الذي يجمع بين الفلسفة والسخرية، الصوفية والشاعرية، يأخذنا أحمد بهجت في رحلة بديعة يكشف فيها عن عوالم خلابة بتساؤلات منطقية، وأفكار تعظِّم قدرة الخالق.

يفتح المؤلف للعقل آفاقًا جديدة للتأمل في البحر والمستنقع، الصحراء والجنة، الضحك والبكاء، المطر والشجر، الحياة والموت، الصمت.. والحب.

يرسم بريشة فنان مرهف الحس والمشاعر لوحات بديعة يعلمنا فيها كيف ننظر إلى الأشياء العادية والمتكررة بمنظور جديد.

جدير بالذكر أن الكاتب أحمد بهجت هو معد البرنامج الاذاعى الشهير (كلمتين وبس) والذي كان يقدمه الفنان فؤاد المهندس والذي طرح على مدار 30 عام على إذاعة البرنامج العام من القاهرة، والذي ينتقد الكثير من الأوضاع السلبية بالمجتمع ويلقى الضوء على القضايا الهامة.