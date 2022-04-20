 انطلاق الدورة التدريبية الرابعة نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد بمطروح - بوابة الشروق
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انطلاق الدورة التدريبية الرابعة نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد بمطروح

أحمد سباق
نشر في: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 5:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 5:41 م


قاما الدكتور محمد يحيى دراز المنسق الوطني لمشروع الانظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي "HERD"، والمهندس جلال معوض منسق المشروعات بمركز سيداري، بافتتاح فعاليات الدورة التدريبية الرابعة،عن تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، والتي تستمر حتى 22 من شهر إبريل الجاي بمكتبة مطروح العامة.

وتهدف الدورة التدريبية، التي تقام تحت رعاية مركز بحوث الصحراء، لاستكمال تدريب المشاركين من مركز التنمية المستدامة، ومديرية الزراعة، وديوان عام محافظة مطروح علي مهارات، وتقنيات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد وتطبيقها في العديد من المجالات،من خلال مجموعة من المتخصصين والخبراء.

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