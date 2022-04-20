 لاتفيا: متظاهرون يحتجون أمام السفارة الروسية ضد عمليات اغتصاب مزعومة في أوكرانيا - بوابة الشروق
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لاتفيا: متظاهرون يحتجون أمام السفارة الروسية ضد عمليات اغتصاب مزعومة في أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 6:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 6:17 م

تظاهرت ما يقرب من 200 امرأة اليوم الأربعاء أمام السفارة الروسية في لاتفيا احتجاجا على حوادث اغتصاب مزعومة ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا.

ووقف المتظاهرون أمام ممثلية موسكو في ريجا وأذرعهم مقيدة خلف ظهورهم ويضعون أكياس بلاستيكية سوداء فوق رؤوسهم وأرجلهم العارية مغطاة بدم مزيفة، وفقا لما أظهرته صور نشرت في وسائل إعلام لاتفية.

وأراد الناشطون جذب الانتباه إلى العنف ضد النساء والتقارير حول حالات اغتصاب عديدة قام بها جنود روس في أوكرانيا. ودعوا أيضا إلى اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد للعدوان الروسي وجرائم الحرب، وفقا لتقرير إذاعي في لاتفيا.

كما تم تنظيم احتجاجات مماثلة تضامنا مع ضحايا العنف الجنسي في أوكرانيا أمام السفارتين الروسيتين في إستونيا وليتوانيا.

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