اليوم وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

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يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تفاصيل اختبارات الثانوية العامة اليوم في الساعة الثالثة عصرا عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم وقناة مدرستنا.

وقالت وزارة التربية والتعليم، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه سيتم الإعلان أيضا عن تفاصيل امتحانات الطلاب المصريين في الخارج وطلاب STEM والطلاب المكفوفين وطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي.

ونفى شوقي ما تردد عن إقالته، وقال، عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك، "قبل أى حدث كبير أو مهم في التربية والتعليم تنطلق الشائعات والأكاذيب والفبركة لبلبلة المجتمع وصرف نظره عن الموضوع المهم".