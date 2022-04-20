عامر حسين يجهز تصورا جديدا لمواعيد الدوري والكأس

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يجهز عامر حسين، عضو رابطة الأندية واتحاد الكرة، في الأيام المقبلة، تصورًا جديدًا لمواعيد مباريات الدوري المتبقية وكأس مصر، للموسم الجاري 2021-2022، وذلك عقب انتهاء منافسات دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ويلعب الأهلي ضد الرجاء المغربي بدور ربع نهائي أبطال إفريقيا، بينما يلعب بيراميدز أمام مازيمبي الكونغولي، والمصري البورسعيدي أمام نهضة بركان المغربي، بالدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية.

وجاءت نتائج مباراة جولة الذهاب والتي أقيمت في القاهرة، فوز الأهلي على الرجاء بنتيجة 2-1، وتعادل بيراميدز سلبيًا أمام مازيمبي، وفوز المصري بصعوبة بنتيجة 2-1.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والرجاء في المغرب يوم الجمعة المقبلة.

في حين تقام جولة الإياب لمباراتي بيراميدز والمصري يوم 24 من شهر إبريل الجاري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز مؤقتًا برصيد 35 نقطة، من 15 مباراة خاضها الفريق الأبيض، ويأتي في المركز الثاني الأهلي بـ 31 نقطة، ولديه 3 مباريات مؤجلة.