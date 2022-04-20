محافظ القليوبية يتابع انتهاء المشروعات ومستجدات الموقف التنفيذي لحياة كريمة

اجتمع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مع مسئولي مبادرة حياه كريمة بالمحافظة؛ لمناقشة المشروعات التي تم الانتهاء منها وتسليمها في قطاعي الأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري والمقرر تنفيذها بالمرحلة الأولى للمشروع القومي لتطوير القرى (حياة كريمة) في عدد 9 وحدات محلية وعدد 36 قرية وعدد 148 عزبة.

جاء ذلك بحضور ممثل الرقابة الإدارية، واللواء هشام خشبة السكرتير العام خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر،و هالة شندي مدير الأبنية التعليمية، وخالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي للمياه والصرف الصحي ودار الهندسة.

وناقش المحافظ، تسليم 12 مدرسة و3 مشروعات صرف صحي، موجها باستلام المشروعات طبقا للمواصفات القياسية مشيرا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف تطوير شامل لكل قطاعات المرافق والخدمات بالقرى المدرجة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإقامة مشروعات خدمية وتنموية لأهالينا في القرى.

كما استعرض الموقف التنفيذي للقطاعات بشكل تفصيلي وماتم تنفيذه خلال الفترة الماضية والأعمال المقرر تنفيذها والمعوقات الواجب تذليلها في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه جارٍ تسليم باقي المشروعات في القطاعات خلال الفترة المقبله وفقا لمعدات التنفيذ.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تعمل على مدار الساعة مع الجهات المشاركة لتنفيذ المشروعات بمعدلات سريعة واستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع على الفور نظراً لأهمية المبادرة كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين جودة الحياة وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا وتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده الدولة.