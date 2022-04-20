مسئول روسي: نقترب من التخلي عن المنتجات العسكرية من الدول غير الصديقة

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة العسكرية، يوري بوريسوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تقترب من التخلي عن كل واردات المنتجات العسكرية من الدول غير الصديقة.

وقال بوريسوف، في تصريح خاص قناة روسيا اليوم: "لا نرى أي تهديد جدي قد يؤثر على الالتزام بالأنشطة المخطط لها سلفا بشأن الحجوزات الدفاعية العسكرية، نحن تأقلمنا مع سياسات العقوبات المستمرة منذ 2014 ".

وأوضح المسئول الروسي أنه تم إنشاء مخزون لتأمين حاجتنا من المواد الضرورية والهامة، ولا يوجد ما يهدد تنفيذ البرنامج الرئيسي للحجوزات الدفاعية للدولة.

وأشار إلى أن الوضع الحالي بشأن الحجوزات العسكرية أفضل مما كان عليه في السنوات السابقة، وتم التعاقد على حوالي 88% من جميع الالتزامات السنوية، مؤكدا أن وضع الخزينة العسكرية جيد.