وزيرة الثقافة: مبادرة «المخرج المحترف» تسعى لخلق عناصر جديدة فى منظومة المسرح المصرى

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن مبادرة "المخرج المحترف" تسعى إلى خلق عناصر جديدة في منظومة المسرح المصري، مضيفة أن المبادرة تستهدف اكتشاف 10 مخرجين شباب محترفين لإثراء الحركة المسرحية.

جاء ذلك خلال حضور وزيرة الثقافة للعرض المسرحي "مش إلكترا"، من تأليف وإخراج محمد عبد المولى والذي يعد ثاني عروض مبادرة المخرج المحترف التي أطلقتها فرقة مسرح الشباب بقيادة الفنان سامح بسيوني التابعة للبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار وذلك على مسرح أوبرا ملك.

وأشارت عبدالدايم إلى أن أن مختلف المبادرات التي تطلقها قطاعات وزارة الثقافة تعمل على إضافة واكتشاف مفردات مميزة إلى كتيبة القوى الناعمة المصرية، مؤكدة استمرار تنفيذ استراتيجيات إعادة تشكيل الوعى وتطوير المجتمع.

يذكر أن العرض يستلهم شخصياته من مسرحية "اجاممنون" للكاتب اليوناني سوفوكليس ويدور حول عودة أوريست للانتقام من قتلة أبيه فيجد كل شيء مختلف عن أفكاره الراسخة بعد أن تحولت المملكة إلى ملهى كما يصدم بعدم انتظار شقيقته إلكترا له.

"مش الكترا" بطولة نغم صالح، مصطفى عبد الهادي، محمد محسن، علاء هلال، عصام جاب الله، لمياء الخولي، ميرنا نديم، أكرم أسامة، أحمد خالد، محمد برماوي، ميا، أحمد مجدي، داليا، مارثا استيفان، استعراض سمير نصري، موسيقي شريف ياسر، وديكور وملابس ملاك رفعت، وإهداء الأشعار علاء عبد العزيز سليمان.