كنيسة الروم الأرثوذكس تنظم سحورا لأهالى دمياط

نظمت كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط، مائدة سحور، بحضور اللواء محمد همام السكرتير العام لمحافظة دمياط، والشيخ محمد سلامة، وكيل مديرية الأوقاف بدمياط، وعاطف عبد الهادي، وكيل مديرية الشباب والرياضة بدمياط، والدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة، والمهتمين بالشأن المدني، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وعددا من المواطنين، و سيدات ورجال وشباب يمثلون الكنيسة، وذلك وسط تزيين الكنيسة بفوانيس رمضان، التي أضفت بهجة على السحور، خاصة مع تمازجها بجوار الصلبان.

وقال القمص بندلامون راعي كنيسة الروم الأرثوذكس، أن سحور رمضان، من الأيام التي ننتظرها كل عام بفارغ الصبر، لنجتمع فيه مسيحيين ومسلمين ونتشارك في تناول السحور، تعبيرا وتأكيدا على الوحدة الوطنية بشكلها الأمثل والأشمل، وهو أيضا فرصة للحديث في أمور تخص المجتمع المصري عامة، والشأن الدمياطي خاصة، وهذا يقربنا أكثر، لأننا نجمع في الكنيسة أطياف مختلفة من الشعب الدمياطي، ربما لا يلتقون إلا داخل الكنيسة.

وهنأ "بندلامون" الشعب المصري باقتراب عيد الفطر المبارك المبارك، مؤكدا أن سحور رمضان عادة جيدة، اعتادت عليها الكنيسة تحية لشعب دمياط، وأبناء دمياط يتقبلون هذا بمحبة غامرة، ونحن أيضا سعداء بهم.

ووجه القمص بندلامون، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، على الجهود التي تقوم بها الدولة من أمان وانجازات وتقدم وهى أركان الجمهورية الجديدة بحق، ، وتمنى الخير دائما لمصر.