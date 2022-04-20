الأمم المتحدة: أكثر من 5 ملايين لاجئ غادروا أوكرانيا

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 5 ملايين لاجئ غادروا أوكرانيا، منذ بداية حرب روسيا على كييف في الـ24 من فبراير الماضي، محذرة من مخاطر الإتجار والاستغلال التي يواجهها النساء والأطفال الضعفاء، الهاربون من الصراع.

وبحسب ما نشرته وكالة «أسوشيتيد برس»، مساء الأربعاء، فر حوالي 5 ملايين لاجئ من أوكرانيا ونزح 7.1 مليون داخل البلاد منذ 24 فبراير الماضي، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.

وهذا يعني أن أكثر من ربع سكان أوكرانيا، البالغ عددهم 44 مليون شخص قبل الحرب، إما فروا من البلاد، أو نزحوا داخليًا، منذ بداية الغزو الروسي.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 13 مليون شخص آخرين في أوكرانيا، تقطعت بهم السبل في المناطق المتضررة، أو غير قادرين على المغادرة اعتبارًا من أواخر مارس الماضي.

وقال رئيس قسم الهجرة بالأمم المتحدة، أنطونيو فيتورينو، يوم الاثنين الماضي، إنه «من المتوقع تحديث هذا الرقم في وقت لاحق من هذا الأسبوع»، لافتًا إلى أن «نزوح أكثر من نصف أطفال أوكرانيا خارج وداخل البلاد».

وحذر فيتورينو، من أن العديد منهم عرضة للاتجار والعنف والاستغلال وسوء المعاملة، من قبل الشبكات الإجرامية التي تستغل الأزمة، مشيرًا إلى تزايد التقارير عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتاريخ الإتجار في المنطقة.

وحث المسؤول الأممي، البلدان المستقبلة للاجئين، على بذل المزيد من الجهد لتحديد ودعم الأطفال غير المصحوبين ببالغين، وإنشاء شبكات مع وكالات إنفاذ القانون، للتعامل مع الشبكات الإجرامية والمتاجرين بالبشر.