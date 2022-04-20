روسيا تسمح بحظر حسابات سفارات الدول التي تتخذ نفس الإجراءات ضدها

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، يفجيني إيفانوف، أن «موسكو تسمح بحظر حسابات سفارات الدول، التي تتخذ مثل تلك الإجراءات ضد روسيا»، وذلك حسبما نشرت وكالة «سبوتنيك» الروسية، مساء الأربعاء.

وقال إيفانوف، في مؤتمر صحفي: «تم تجميد حسابات سفاراتنا، وظهرت مشاكل في دول مختلفة، وبناءً عليه، إذا فشلت سفاراتنا في فتح حسابات ودفع نفقاتها الخاصة، بما في ذلك المرافق، فسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة هنا».

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، أن «حيادية سويسرا بقيت مجرد كلام بعد أن انضمت إلى العقوبات ضد روسيا».

وعقّب: «سويسرا، التي ظلت محايدة حتى خلال الحرب العالمية الثانية، تدعم الآن بشكل كامل العقوبات المناهضة لروسيا التي فرضها الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، والقرار الذي نناقشه اليوم، إننا نرى أن سويسرا انضمت أيضًا إلى قيود التأشيرات هذه. لذا، نعم يبقى حياد سويسرا في الكلام فقط».

وتابع: «في إطاره تم النظر في مشروع قانون بشأن تعليق موسكو، لبعض أحكام المعاهدات الدولية مع الاتحاد الأوروبي والدنمارك وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، بشأن تبسيط إصدار التأشيرات لمواطني روسيا وهذه الدول والجمعيات».