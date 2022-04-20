التموين توكل «سمارت» بتحديد حصص المخابز من الدقيق خلال عيد الفطر

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، قرارا بقيام شركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت" بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز عن الأيام الثلاثة الأولى من شهر مايو المقبل طبقا لمتوسط المبيعات اليومية للمخابز، على أن يتم إتاحة صرفها للمخابز مع أيام 28 و29 و30 أبريل الجاري، عن الأيام التي لن تحصل فيها المخابز على إجازة.

وألزم القرار، شركة "سمارت" بتعديل مواعيد إتاحة صرف الحصص من بعد الساعة الثانية عشر صباحا إلى الساعة الثانية صباحا، على أن تقوم المطاحن بالبدء في الشحن للمخابز بعد الساعة الثانية صباحا حتى نهاية اليوم وذلك خلال أخر 3 أيام من شهر أبريل الجاري.