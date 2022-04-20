 الصحة: لدينا مناعة مجتمعية عالية جدا لكنها لا تستمر مدى الحياة.. ونحتاج دائما لأن نظل حذرين - بوابة الشروق
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الصحة: لدينا مناعة مجتمعية عالية جدا لكنها لا تستمر مدى الحياة.. ونحتاج دائما لأن نظل حذرين

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 7:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 7:49 ص

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة تخطط دائمًا وتضع الأسوأ في حساباتها، لتكون مستعدة وجاهزة، على مستوى توافر الأدوية والمستلزمات وأماكن العزل والطواقم الطبية لكنها تأمل الأفضل.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن السلوكيات الصحية مع التطعيم مازالت هي الوسيلة المثبتة علميًا للحفاظ على المعدلات المنخفضة من الإصابات، مؤكدًا أن مصر لديها مناعة مجتمعية عالية للغاية، لكنها لا تستمر مدى الحياة، فهي تقل بعد ستة أشهر.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان: «نحتاج دائما لأن نظل حذرين حتى وإن كان لدينا معدلات مرتفعة من المناعة المجتمعية»، مضيفًا أنه من الوارد أن يكون تطعيم كورونا موسمي، مثل لقاح الإنفلونزا.

https://fb.watch/cu_GLi99-j/

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