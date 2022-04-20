ارتفاع ملحوظ في أسعار البنزين بلبنان

ارتفع، صباح اليوم الأربعاء في لبنان، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان، بواقع 13 ألف ليرة لبنانية للصفيحة الواحدة، وذلك بحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وأصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه اللبنانية، جدولًا جديدًا لأسعار البنزين، ارتفع بموجبه سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان، إلى 475 ألف ليرة، ووصل سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان إلى 485 ألف ليرة.

وعن سبب الارتفاع الملحوظ بالأسعار، قال ممثل موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا، إن «ارتفاع سعر الصيرفة (للدولار) من 22000 إلى 22850 ليرة، انعكس على ارتفاع أسعار المحروقات في جدول الأسعار اليوم».

وارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان، خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 20 أبريل 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان بالسوق السوداء، للشراء عند 25 ألفاً و350 ليرة، في حين وصل سعر البيع إلى 25 ألفاً و450 ليرة لكل دولار أمريكي.