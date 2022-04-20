تركيب الباكيات المفقودة بمحور صفط اللبن ببولاق الدكرور

مواقيت الصلاة 20 أبريل فى المحافظات

شيخ الأزهر لطلاب المعاهد: احترسوا من أي فكر ضال منحرف يدعو إلى الإساءة للمسيحيين

شيخ الأزهر: الإسلام ليس ضد بناء الكنائس.. ودور العبادة لا تحتاج إلى قانون

شيخ الأزهر: لا محل ولا مجال أن يُطلق على المسيحيين أنهم «أهل ذمة»