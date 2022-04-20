تركيب الباكيات المفقودة بمحور صفط اللبن ببولاق الدكرور

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أعلنت محافظة الجيزة، تركيب الباكيات المفقودة بمحور صفط اللبن حفاظا على أمن وسلامة المواطنين وجاري المتابعة الدورية لمسار الطريق.
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمرور الدوري ومتابعه الحالة العامة للطرق والكباري وإجراء الصيانات الدورية لها.