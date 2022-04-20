محقق إسرائيلي خاص يقر بذنبه في عمليات قرصنة إلكترونية



أقر محقق إسرائيلي خاص بالذنب في تحقيق بشأن عصابة كبيرة للقرصنة مقابل المال استهدفت حسبما زعم بائعين على المكشوف وصحفيين ومجموعات تكافح تغير المناخ.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن افيرام ازاري مثل اليوم الأربعاء أمام محكمة في نيويورك لسماع أقواله بشأن ثلاث تهم بالاحتيال والتآمر للقيام بقرصنة لأجهزة كومبيوتر. وتم اتهامه بالعمل مع قراصنة في الهند لاستهداف المئات من الضحايا المحتملين من خلال رسائل بريد الكترونية احتيالية.



ومن بين الآلاف من الكيانات، التي زُعم انه تم استهدافها من جانب عصابة القرصنة قيد التحقيق، صناديق التحوط كواتو مانجمينت أل أل سي، وبليو ريدج كابيتال إل إل سي ،ومجموعات غير ربحية تكافح ضد شركات الاتصالات اللاسلكية وصحفيين في عدة هيئات إخبارية، وفقا للعديد من الباحثين في الأمن السيبراني، بما في ذلك مجموعة سيتيزين لاب البحثية ومقرها تورنتو والتي ترصد القرصنة والمراقبة غير القانونية.