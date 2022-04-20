وكيل التعليم بالوادي الجديد يتفقد مدارس الخارجة

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أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية بالمدارس المختلفة، وذلك لضمان انتظام الطلاب بالحضور وعدم الغياب.

وتفقد مدرستي الشركة 55 الابتدائية والإعدادية التابعتين لإدارة الخارجة التعليمية، وسط حالة من انتظام العملية التعليمية والانضباط الإداري.

وأضاف أنه تم متابعة طلاب الصف الرابع الابتدائي أثناء أداء امتحان الدراسات الاجتماعية، والرياضيات، والتكنولوجيا.

وتم مناقشة الطلاب بالمنهج الدراسي وقياس مدى تحصيلهم، مشيرًا إلى أنه مستوى الطلاب متميز بجانب انتظام سير العملية التعليمية وانتظامها وحرص الجميع على تقديم الأفضل لتحقيق أفضل النتائج وتقديم كل سبل الدعم للطلاب.

وفى سياق متصل، أعلن حسن، أنه تم تكريم المشاركين بحفل ختام مسابقات العروض المسرحية والرسم لطلاب التربية الخاصة والدمج التي تم تنظيمها من الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، حيث تم تقديم عروض متميزة في الحفل الختامي للمسابقة التي أقيمت مؤخرًا في الإسكندرية.



