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- القران كتابي المفضل ومثلي الأعلى سيدنا محمد

- أحب اغنية "حبك سفاح" لنانسي عجرم و"دخلك شوإاخبارك قلي" نوال الزغبي

- أسير بحكمة "اتقي شر من أحسنت إليه"

- أحب الراب لأنه مختلف وبموت في الشعبي وحمو بيكا

- عبدالحليم ووردة وفيروز وسعاد حسني وام كلثوم نجومي المفضلين

ردت المطربة شيرين عبدالوهاب، على مجموعة من الأسئلة التي وجهها لها الجمهور من خلال خاصية "أسأل" على موقع "إنستجرام"، وحرصت شيرين على الرد عليهم.

وأجابت الفنانة شيرين على أسئلة متابعيها على حسابها بموقع انستجرام، وقالت إنها لم تجر أي عمليات تجميل، وأنها لا ترغب في الدخول في علاقات جديدة بعد انفصالها عن حسام حبيب.

* شيرين هل خضعتي لعمليات تجميل؟

- لا لم أخضع لعمليات تجميل

* لماذا لم تفكري في الغناء المغربي؟

- فكرت في الأمر وهذا مشروع من الممكن أن يتم تنفيذه في أي وقت

* ما هي الأغنية التي تحبيها من ألبوم نانسي عجرم الأخير؟

- احب أغنية "حبك سفاح"

* ما هي أكثر أغنية تحبيها لنوال الزغبي؟

- أحب أغنية "دخلك شو اخبارك قلي"

* هل هناك إمكانية أن تتعرفي على رجل ثاني وتعيشي حياتك بعد انفصالك؟

- لا

* ما هي الحكمة التي تسير بها شيرين في الحياة؟

- اتقي شر من أحسنت إليه

* ما هو اكثر ألبوم غنائي تحبيه لكي؟

- أحب كل البوماتي لكن المفضل لي "جرح تاني" و"فري مكس لازم اعيش" و"طريقي" و"نساي"

* من هم نجومك المفضلين من الزمن الجميل؟

- عبدالحليم حافظ، سعاد حسني، وردة، محمد فوزي، أم كلثوم، شادية، فيروز.

* ما رايك في أغاني الراب؟

- أحب الراب لأنه مختلف، ولانه مثل الجاز ممكن خلاله أن يتم تقديم كل الابعاد في المزيكا

* دولة تتمني السفر إليها؟

- كوبا

* من يسمعك عندما تكوني مصابة بالضيق؟

- ربنا

* لو مريم أو هناء يدخلون المجال الفني توافقين؟

-لا أنا أريدهم أن يكونوا كوادر في مجالات أخرى

* لو كان نفسك تعودي لعصر هيكون عصر ايه؟

- الملكية

* ما هو رأيك في الغناء الشعبي وحمو بيكا؟

- بموت فيهم

* شيرين لو هناك شخص وجع قلبك وعلمتي أشياء صعب تصديقها وكتمتي ما علمتيه تواجهي أم تستمري في الكتمان لعدم خراب البيت والأولاد؟

- لم اتمكن من العيش وأنا احمل شيئ في قلبي، وخراب البيوت يأتي من كتم الأسرار وليس البوح بيها

* الشام تحبك هل ممكن نسمعك تغني سوري؟

- اتمنى أن أغني بكل لغات الوطن العربي.. لأن لهم افضال علي وشرف لي اغني بكل لغاتهم، وهذه حقيقة اتشرف بها في ارشيفي

* ما الذي تتمنيه أن يحدث في حياتك الفترة القادمة؟

- أقدم عمل دراما وسينما أي شئ يفرحني ويسعدني انا وجمهوري

* ما الأغنية التي تحبيها من البوم أحلام ا؟

-نويالك على نية

* أكثر أغنية تحبيها من اغاني كاظم الساهر؟

- أحب كل القصايد بتاعته

* لماذا لم تفكري في الغناء الأجنبي؟

-لأني لا أجيده وإذا تعلمته هغني

* أكتر رياضة تحبي ممارستها؟

-السباحة

* شيرين ايه أكتر أغنية حسيتي أنها الفانز حبوها؟

- مشاعر والوتر الحساس، يا بتفكر با بتحس، وكلها غيرانة

* الشخصية التي تتمني مقابلتها؟

- سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية

* ما هو كتابك المفضل؟

-القران

*أغنية كانت لكي وقدمها فنان آخر؟

- غريبة الناس

* ما هو فيلمك المفضل؟

-إشاعة حب

* مثلك الأعلى؟

-سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

* ما الرواية التي قرأتيها وأثرت فيكي؟

- لا أنام

* حرام أجمل صوت في العالم يكون عنده أقل ألبومات وأعمال؟

-عندك حق لكن كفاية إني لو في رصيدي الفني 100 أغنية منهم 85 ناجحين فهو ليس بالكم

* من أكتر قارئ قران تحبي أن تسمعي صوته؟

- فضيلة الشيخ عبدالباسط عبدالصمد وفضيلة الشيخ محمد عمران

* أكتر لازمة تقوليها ودائما مشهورة بها؟

-قول والله

* نصيحتك للشباب الصاعد؟

-اتعلم أن تكون راجل في كل المواقف حتى لو عندك 5 سنين

* أفضل مغنية شابة؟

-بلقيس

* ما الشئ التي تفضلي أن تقومي به بعيد عن الفن؟

-التلوين والطبخ وأساعد الآخرين

* كيف شيرين تفلت من رامز جلال؟

-عشان رامز صاحبي جدا وعارف طباعي وعارف اني ميتعملش معايا كده

* ما الأغنية التي تحبيها لوردة؟

- ليالينا

يذكر أن شيرين عبدالوهاب قد قدمت أغنية تحمل اسم «يا معافر»، وتجاوزت 8 ملايين مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الأغنية التي طرحتها على شكل فيديو كليب كدعاية لأحد البنوك، تزامنا مع حلول أول أيام شهر رمضان الكريم.