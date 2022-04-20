رئيس وزراء إيطاليا ورئيس أنجولا يؤكدان هاتفيا الرغبة في تعزيز الشراكة الثنائية

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ورئيس أنجولا جواو مانويل جونسالفيس لورينسو، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الثنائية في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما قطاع الطاقة.

وأشار مجلس الوزراء الإيطالي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أكي"، إلى أن الاتصال جاء في ضوء زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ووزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو شينجولاني اليوم إلى لواندا الأنجولية.

ويزور الوزيران اليوم وغدا أنجولا والكونغو نيابة عن رئيس الوزراء دراجي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال اليومين الماضيين، حيث سيبحثان قضية الطاقة في إطار سعي إيطاليا لتقليل اعتماداها على الإمدادات الروسية على خلفية الأزمة في أوكرانيا.