الكاظمي: العراق يدعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة



أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء تصميم بلاده على دورها السياسي كداعم لجهود السلام وترسيخ الاستقرار في المنطقة، وبما سينعكس على أمن الشعوب وتوطيد تعاونها البيني.



ودعا الكاظمي، خلال استقباله سفير إيران في بغداد إيريج مسجدي بمناسبة إنتهاء مهام عمله سفيراً لبلاده في العراق، إلى أهمية العلاقات الثنائية بين العراق وإيران والتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين. حسب بيان للحكومة العراقية.



وأكد السفير الإيراني على اهتمام بلاده بتعزيز روابط الصداقة والتعاون مع العراق، والعمل الثنائي المشترك وفق تطلعات البلدين الصديقين.