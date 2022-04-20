روسيا: الغارات الجوية على أوكرانيا تقصف عربات مدرعة و40 جنديا

ذكر الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف أن الغارات الجوية الروسية قصفت 73 هدفا عسكريا في أوكرانيا الليلة الماضية.

وأضاف "نتيجة لقوة الصدم للصواريخ عالية الدقة في منطقتي نوفوفورونتسوفكا وكيسيليفكا، جرى تدمير ما يصل إلى 40 جنديا من القوات الأوكرانية وكذلك سبع عربات مدرعة". ولم يتسن التأكد من صحة هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

وقال كوناشينكوف إنه جرى توجيه الضربات في الأساس إلى أهداف تكتيكية. وذكر في إيجازه الصباحي اليومي أنه بالإضافة لهجمات السلاح الجوي، قصفت قوات الصواريخ الروسية والمدفعية 1053 هدفا عسكريا.

ولم يذكر المتحدث أي تفاصيل بشأن الهجوم البري الروسي. ولم يذكر ما إذا كان تم الاستيلاء على مناطق أوكرانية.



